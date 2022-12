Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher fest

Beamte des Aalener Polizeireviers haben am Donnerstagmorgen gegen 1.20 Uhr einen 30-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, einen Einbruchsversuch verübt zu haben. Ein Zeuge hatte den Mann beobachtet, wie er sich zunächst mit einem Fahrrad einem Restaurant in der Stadelgasse näherte, wegfuhr und anschließend zu Fuß zurückkam. Der 30-Jährige ging in den Bereich des Haupteingangs, zog sich Handschuhe an und hantierte offenbar mit einem Gegenstand an der Türe des Lokals. Der Mann versteckte sich dann neben einem Blumentopf in einer Nische vor der Polizei, wurde aber gefunden und vorläufig festgenommen. Bei der folgenden Durchsuchung des 30-Jährigen konnten mitunter Einbruchswerkzeuge aufgefunden und sichergestellt werden. An der Türe entstand geringer Sachschaden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf die Straße entlassen.