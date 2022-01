Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

Nach zwei Brandlegungen im Stadtgebiet von Aalen am 19. Januar konnte die Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag einen 22-Jährigen vorläufig festnehmen.

Die Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragte einen Haftbefehl unter anderem wegen versuchter Brandstiftung und Sachbeschädigung in drei Fällen. Am 20. Juli vergangenen Jahres wurde in einer Behindertenwerkstatt in Aalen Papier in einer Plastiktonne angezündet.

Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Nach den Ermittlungen ist der Beschuldigte verdächtig, auch dafür verantwortlich zu sein. Der 22-jährige deutsche Staatsangehörige wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Es wurde ein Unterbringungsbefehl erlassen. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung eingeliefert.

Bereits in den vergangenen Monaten kam es im Aalener Stadtgebiet zu diversen weiteren Brandstiftungsdelikten und Sachbeschädigungen bei Bränden, für die der Tatverdächtige ebenfalls in Betracht kommt. Dabei waren öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten sowie Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen betroffen.

Zuletzt setzte sich die Serie auch an Privatwohnungen fort. Unter anderem brannte ein Gebäude eines Kindergartens in der Zeppelinstraße. In zwei Schulen im Stadtgebiet erstand erheblicher Sachschaden, indem jeweils in einem Klassenzimmer ein Brand gelegt wurde. Der Gesamtsachschaden der einzelnen Taten liegt bei etwa 580 000 Euro. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kripo Aalen dauern an.