Polizei nimmt Männer fest.

Gegen 4.20 Uhr am Sonntag hat ein 18-Jähriger der Polizei mitgeteilt, dass er am Bahnhof in Aalen angegriffen und bestohlen worden sei. Der Täter erbeutete hierbei Bargeld und das Mobiltelefon des 18-Jährigen.

Bei dem Angriff erlitt er Verletzungen, Schürfwunden und ein Hämatom am Auge. Seinen Aussagen zufolge wurde er von einem arabischstämmigen Mann angesprochen und mehrmals geschlagen. Den Täter war etwa 1,80 Meter groß, hatte braune Haare und einen Bart.

Rund 25 Minuten später erstatteten zwei Männer Anzeige, nachdem sie in der Unterführung beim Bahnhof von Unbekannten angegriffen wurden. Einem der beiden Männer wurde hierbei die Geldbörse und sein Mobiltelefon entwendet. Beide erkannten auf ihnen vorgelegten Lichtbildern die mutmaßlichen Diebe wieder. Die beiden 21 und 24 Jahre alten Männer konnten im Bereich des Aalener Bahnhofs angetroffen und vorläufig festgenommen werden.