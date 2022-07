Ein 14-Jähriger ist am Montagnachmittag gegen 16 Uhr von Beamten des Polizeireviers Aalen vorläufig festgenommen worden, nachdem er in einer Drogerie in der Friedhofstraße Parfum im Wert von rund 1500 Euro entwendet hatte. Der Jugendliche war in den letzten zehn Tagen bereits fünfmal wegen Ladendiebstahls zur Anzeige gebracht worden.