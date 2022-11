Polizei meldet Farbschmierereien in Unterrombach

Zwei Fälle von Farbschmierereien meldet die Aalener Polizei aus Unterrombach. In der Zeit von Mittwoch, 2., bis Donnerstag, 3. November, haben bislang Unbekannte die Außenfassade einer Doppelgaragenrückwand eines Wohnblocks im Albatrosweg in Unterromnach mit Farbe beschmiert. Der entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro.

Zu einer aus Sicht der Polizei politisch motivierten Sachbeschädigung kam es am Montag in der Zeit von 8.40 bis 11.30 Uhr in der Neßlauer Straße, ebenfalls in Unterrombach. Hier beschmierten bislang Unbekannte drei Garagentore mit Schriftzügen und hinterließen einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweise erbittet in beiden Fällen das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240.