Polizei kontrolliert Motorräder

Im Rahmen routinemaßiger Verkehrskontrollen sind am Mittwochabend zwischen 20.30 und 21.30 Uhr im Stadtgebiet vorwiegend Motorräder kontrolliert worden. Dabei stellten Beamte des Polizeireviers Aalen insgesamt fünf Verstöße fest. Bei vier Motorrädern war die Betriebserlaubnis durch entfernte Dezibel-Killer erloschen. Weiter wurde an einem der Zweiräder ein nicht zugelassener Bremshebel festgestellt. Zwei Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Bei einem Auto wurde ein sogenannter Sound-Generator festgestellt, welcher zu einer höheren Geräuschentwicklung der Abgasanlage führt. Auch an diesem Fahrzeug war damit die Betriebserlaubnis erloschen.