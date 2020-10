Polizei kontrolliert Maskentragepflicht im ÖPNV

Mit dem Ziel, die Maskentragepflicht und die Einhaltung der Corona-Verordnung wieder stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken, hat das Polizeipräsidium Aalen am Montag zwischen 8 und 14 Uhr zum wiederholten Mal im öffentlichen Personennahverkehr kontrolliert. Bei den flächendeckenden Kontrollen an Bahnhöfen sowie Busbahnhöfen in Aalen, Backnang, Crailsheim, Ellwangen, Fellbach, Schorndorf, Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Hall, Waiblingen und Winnenden waren rund 50 Beamte eingesetzt, die knapp 7000 Personen überprüften. Beinahe 1000 von ihnen trugen keine entsprechende Bedeckung oder diese nicht richtig und verstießen damit gegen die Tragepflicht. Außer in vier Fällen, in denen es zu einer Anzeige kam und ein Bußgeld von mindestens 100 Euro fällig wird, zeigten sich die Kontrollierten einsichtig, so die Polizei. Es habe sich aber auch gezeigt, dass viele nicht wussten, dass eine Maskenpflicht nicht nur in den öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern auch beim Warten auf Bus- und Bahnsteigen besteht. Daher sei die überwiegende Mehrheit der Verstöße auf den Bus- und Bahnsteigen zu verzeichnen gewesen.