Polizei kontrolliert 1145 Verkehrsteilnehmer

Das Polizeipräsidium Aalen hat sich an der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben“ beteiligt. In diesem Jahr wurde der Fokus besonders auf die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer gerichtet. Bei den entsprechenden Verkehrskontrollen sollten alle Verkehrsteilnehmer insbesondere auch auf die Beeinflussung durch Alkohol und Drogen hin überprüft werden.

Während der Aktion wurden im Präsidiumsbereich insgesamt 1145 Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Darunter waren 917 Autofahrer, 103 Lkw-Fahrer, 54 Fahrer von motorisierten Zweirädern, 52 Fahrradfahrer und 19 E-Scooter-Fahrer. Davon wiederum 625 im Rems-Murr-Kreis, 111 im Landkreis Schwäbisch Hall und 409 im Ostalbkreis. Im Rahmen der Kontrollen wurden insgesamt 72 Verstöße festgestellt. 21 Verstöße mussten im Landkreis Schwäbisch Hall beanstandet werden, 34 Verstöße im Rems-Murr-Kreis und 17 Verstöße im Ostalbkreis. Es wurden sowohl Fahrer, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen, als auch Fahrer, die gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen haben, festgestellt. Daneben wurden unter anderem auch mehrere Fahrer, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten, sanktioniert. Acht Verkehrsteilnehmer mussten eine Blutprobe abgeben, insgesamt zehn Verkehrsteilnehmern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Im Rahmen des Aktionstages fanden an Mutlanger Schulen und im Mutlanger Forum mehrere Präventionsveranstaltungen, die sich an verschiedene Zielgruppen richteten, statt. Insgesamt rund 850 interessierte Personen besuchten die Veranstaltungen, die sich an Schüler, Lehrer, Erzieher, Senioren und Mitglieder von Blaulichtorganisationen richteten.