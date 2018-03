Polizei hat am Faschingsdienstag gut zu tun.

Rund 60 000 Zuschauer haben den Faschingsumzug am Dienstagnachmittag in der Schwäbisch Gmünder Innenstadt verfolgt. Anschließend wurde im Stadtgebiet gefeiert. Im Einsatz war neben der Polizei Schwäbisch Gmünd Kräfte des Polizeipräsidiums, Polizeihundeführer sowie der kommunale Ordnungsdienst der Stadt Schwäbisch Gmünd.

Vorwiegend musste die Polizei gegen alkoholisierte Personen einschreiten. Es wurden wegen vorausgegangener Ordnungsstörungen auch gegen mehrere Personen Platzverweise ausgesprochen. Unter anderem kam es zu mehreren Beleidigungen sowie zum Widerstand gegenüber eines Polizeibeamten. Es wurden jeweils Strafverfahren eingeleitet. Bis zum frühen Abend mussten laut Polizei zudem fünf Minderjährige sowie vier Erwachsene wegen zu hohem Alkoholgenuss vom Rettungsdienst versorgt werden.

Die Vorkommnisse im Einzelnen:

Gegen 16.10 Uhr wurde ein Polizeibeamter in der Kappelgasse anlasslos von einem 21-Jährigen beleidigt.

Gegen 16.15 Uhr schlug ein Unbekannter einem 18-Jährigen am Bahnhofsplatz ins Gesicht.

Gegen 16.45 Uhr geriet ein 17-Jähriger in der Hospitalgasse mit seiner 14-jährigen Freundin in Streit und verletzte diese. Der Jugendliche leistete auch gegenüber der Polizei Widerstand.

Gegen 20.10 Uhr wurden Polizisten beim Prediger anlasslos von 35-Jährigen beleidigt.

Gegen 21.30 Uhr wurde ein stark alkoholisierter Mann im Bereich des Taxistandes am unteren Marktplatz von einem Unbekannten geohrfeigt. Am Johannisplatz geriet ein Elfjähriger mit einem Unbekannten in Streit, in dessen Verlauf das Kind geschlagen wurde.