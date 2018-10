Polizei gelingt Schlag gegen Dealerbande aus Aalen

Die Polizei hat mehrere Mitglieder einer Dealerbande aus dem Raum Aalen festgenommen. Drei Männer im Alter von 21, 22 und 53 Jahren sitzen nun in Untersuchungshaft.

Gegen die Bande wird seit Monaten ermittelt. Die Mitglieder stehen im Verdacht, mit Kokain und Marihuana gehandelt zu haben. Das Rauschgift sollen sie in einen Auto verbaut, aus dem europäischen Ausland nach Deutschland eingeführt und im Großraum Aalen verkauft haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen erließ das zuständige Gericht mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle. Die wurden am Sonntag vollstreckt. Bei den Durchsuchungen fanden die Ermittler neben Marihuana auch mutmaßliches Dealergeld und mehrere Autos, die sie beschlagnahmten.

Drei Tatverdächtige wurden festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte die Haftbefehle in Vollzug. Die Männer wurden daraufhin in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht. Der mutmaßliche Kopf der Bande, ein 41-jähriger Mann, konnte noch nicht festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.