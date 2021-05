Polizei findet flüchtigen Fahrer

Am Mittwoch um 8.15 Uhr hat eine 56-jährige Frau ihr Auto auf einem Parkplatz in der Friedhofstraße abgestellt. Als sie gegen 8.45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an ihrem Fahrzeug fest. Von Zeugen wurde ihr daraufhin mitgeteilt, dass ihr Fahrzeug zweimal von einem anderen Auto angefahren wurde. Der Fahrer entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Aufgrund des von den zeugen notierten Kennzeichens konnte der 71-jährige Fahrzeughalter durch die Polizei ermittelt und zur Verantwortung gezogen werden.