Polizei findet 500 Gramm Marihuana

Am Dienstag gegen 20 Uhr sind von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Aalen zwei Männer im Alter von 27 und 29 Jahren kontrolliert worden, die sich in einem BMW mit auswärtigem Kennzeichen auf einem Kundenparkplatz in der Margarete-Steiff-Straße aufhielten. Bei der Kontrolle konnte beim Beifahrer eine Papiertüte aufgefunden werden, in welcher sich über 500 Gramm Marihuana befanden. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Der 27-jährige Beifahrer wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen am Mittwochnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der 29-Jährige wurde noch am Dienstagabend nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.