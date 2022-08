Polizei ermittelt nach Pfeffersprayeinsatz

Am Samstagabend soll es gegen 19 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz zu einer Streitigkeit zwischen einer Personengruppe gekommen sein. Als eine weitere Person hinzukam, entwickelte sich, laut Zeugenaussage, aus dem Streit eine körperliche Auseinandersetzung, welche durch einen Pfeffersprayeinsatz von einem der Beteiligten beendet. Im Anschluss zerstreute sich die Personengruppe in verschieden Richtungen. Verletzt wurde bei der Streitigkeit laut Zeugenaussage niemand. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.