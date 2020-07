Polizei beendet tätliche Auseinandersetzung

Auf richterliche Anordnung wurde ein 46-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 1.30 Uhr in polizeilichen Gewahrsam genommen. Zwischen ihm und einem 40-Jährigen war es in einer Wohnung im Hangweg zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen, die von Beamten des Polizeireviers Aalen beendet werden musste. Ein 52 Jahre alter Nachbar, der sich ebenfalls in die Streiterei eingemischt hatte, stürzte bei einem Gerangel die Treppe hinab und zog sich dabei einen Nasenbeinbruch zu. Nachdem der deutlich betrunkene 46-Jährige sich weiterhin aggressiv zeigte und nicht damit zu rechnen war, dass Ruhe einkehrt, musste er bis 6 Uhr früh in Gewahrsam bleiben.