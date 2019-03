Politischer Aschermittwoch der CDU ganz im Zeichen der Wahlen

Ganz im Zeichen der Kommunalwahl im Mai hat am Mittwoch der politische Aschermittwoch der Aalener CDU im gut besuchten SSV-Heim gestanden. Fraktionsvorsitzender Thomas Wagenblast unterstrich, die CDU wolle stärkste Fraktion bleiben und wieder eine Gestaltungsmehrheit im Stadtparlament erobern. Dabei wolle man aber gemeinsam gestalten und nicht einsam entscheiden, ging eine Spitze an die Adresse des Oberbürgermeisters. Auf die zu Ende gehende Legislaturperiode könne man mit Stolz zurückblicken. Wagenblast: „Wir haben viel auf die Beine gestellt!“

In der vom Ortsvorsitzenden Felix Schneider geleiteten Versammlung sagte der Fraktionsvorsitzende, es habe am Anfang der Legislatur regelrecht einen Hunger auf Gestalten gegeben, nachdem man habe neidisch auf Schwäbisch Gmünd blicken müssen. Man brauche eine geschlossene, selbstbewusste CDU-Fraktion, denn die Stadtspitze orientiere sich an der größten Gruppierung, gegen die Entscheidungen zu fällen auch künftig schwierig sein solle.

Heftig ging der Redner mit der Verwaltungsspitze ins Gericht, weil sie nach Wagenblasts Worten nicht alle Fakten auf den Tisch lege, bei der Nägeleshofstraße beispielsweise. Auch auf die 2017 gestellte Frage, warum so viele Schüler aus Aalen Schulen außerhalb der Stadt vorziehen, habe die Fraktion bis jetzt noch keine Antwort. Diese Auskunft müsse man von den Eltern einholen, weil die Welle der Schulhaussanierungen erst angefangen habe und weil man in diesem Zusammenhang wissen müsse, welches Profil und welches Angebot die Aalener Schulen bräuchten. Nötig sei eine Medienoffensive, die Kreidezeit an den Schulen müsse vorbei sein.

„Tempomat für den Turbo“

Der Redner klagte daher über den Umgang mit der Fraktion und dass man sie nicht einbeziehe. Man wolle auch ein Muster aufbrechen, sagte Wagenblast weiter: Es gebe einfach Dinge, an die der OB nicht ran wolle und dann gehe es auch nicht voran. Man brauche aber auch einen „Tempomat für den Turbo“.

Bei der Stadtentwicklung, sagte Wagenblast weiter, müsse zwar nachverdichtet und auf die Innenentwicklung geachtet werden, aber dies allein löse die Probleme nicht. Gerade für das Gewerbe brauche man auch Flächenpotenzial. Beim Thema Mobilität warnte Wagenblast schließlich vor einem „Glaubenskrieg“. Er schloss mit der Feststellung: „Kommunalpolitik ist komplex. Da braucht man keine Populisten, da muss man für seine Stadt brennen!“

Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle präsentierte sich als Spitzenkandidat für die Kreistagswahl. Ihn nannte Schneider den beliebtesten der drei Bürgermeister, um hinzuzufügen: „Was verwaltungsintern ja nicht schwer ist!“ Steidle sagte, es gebe keine aufstrebendere Stadt weit und breit, daher brauche Aalen auch eine starke Vertretung im Kreistag. Die Themen, die in der Aalener Kommunalpolitik aktuell seien, spielten auch auf Kreisebene eine Rolle, daher wolle er sie dort mit beeinflussen.

Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter sagte voraus, die große Koalition werde bis zum Ende der Legislaturperiode halten. Nachdem jedoch alle drei Parteivorsitzenden nicht der Regierung angehörten, würden sich die drei Parteien wieder mehr profilieren. Im übrigen machte er kein Geheimnis daraus, dass Europaabgeordnete Inge Gräßle und er sich Friedrich Merz als CDU-Spitzenkandidaten bei der nächsten Landtagswahl vorstellen könnten.

Der Redner widersprach Befürchtungen, der Hauptbahnhof Aalen werde abgehängt und verwies darauf, dass sich der Ausstieg aus der Neigetechnik abzeichne. Die Region habe vielmehr das große Los gezogen, denn sowohl bei Rems- als auch bei Brenzbahn sehe es gut aus. Wenn jedoch die Neutrassierung der Bundesstraße 29 im östlichen Kreisteil bis zur Landesgrenze nicht komme, werde es die Südumfahrung Nördlingen geben mit der Folge, dass Neresheim und Ohmenheim im Verkehr erstickten.

Wo die Stimme der Politik angesichts der Insolvenz der SHW CT bleibe, fragte Michael Vetter. Es drohe eine Riesen-Industriebrache. Ob daraus nach dem Vorbild der Völklinger Hütte ein Unesco-Weltkulturerbe werden und man bei Andrea Berg und Helene Fischer anfragen solle, ob sie dort auftreten wollen, stellte er – polemisch, wie er einräumte – in den Raum und fügte hinzu: „Tolle Perspektiven!“ Die Abgeordneten hätten sich vielfach bemüht, versicherte Kiesewetter, verwies auf den radikalen Wandel in der Wirtschaft. Man müsse alles tun, um fähige Nachfolgebetriebe zu schaffen, aber er warne davor, nach dem Staat zu rufen, der alles richten solle.