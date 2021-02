„Politik muss Armut verhindern“

Auf einer Tour der Linken durch den Wahlkreis Aalen haben Landtagskandidat Justin Niebius, die Reutlinger Bundestagsabgeordnete Jessica Tatti sowie Stadtrat Roland Hamm den Aalener Tafelladen besucht. Im Gespräch ging es dabei um die Situation des Kocherladens seit Beginn der Pandemie und über die Möglichkeiten, die die Politik habe, um die Arbeit der Tafeln in Deutschland zu unterstützen.

Zentral sei dabei eine Sozialpolitik, welche überhaupt verhindere, dass Menschen in einem reichen Land wie Deutschland auf Tafeln angewiesen seien, betonten die Besucher. Ein weiteres Problem sei ein derzeitiger Rückgang an Lebensmittelspenden.

Bei einem weiteren Stopp besuchten die Bundestagsabgeordnete und Niebius das AWO-Gebrauchtwarenzentrum in Ellwangen. Wie alle anderen muss das Gebrauchtwarenzentrum seit Beginn des zweiten Lockdowns geschlossen bleiben. Bei laufenden Kosten und ausbleibenden Einnahmen stelle das ein Problem dar. Man sei froh, dass die Stadt hier in puncto Miete entgegengekommen sei.

Ebenfalls Teil der Wahlkreistour war ein Besuch der Wohnungslosenhilfe der Caritas in Aalen. Dabei wurden die ehemalige Sozialarbeiterin Jessica Tatti und Landtagskandidat Niebius über die verschiedenen Angebote für Wohnungslose, aber auch in der Prävention informiert und auf bestehende Probleme hingewiesen. Besonders wichtig sei die ungenutzte Möglichkeit, Wohnungslose unterzubringen. Gerade während des kalten Winterlockdowns hätte man die Chance nutzen sollen, Hotels bundesweit begleitet für Wohnungslose zu öffnen. Damit hätte man auch den betroffenen Hotelgastronomen geholfen. Ein weiteres massives Problem sei der enorm angespannte Wohnungsmarkt – auch auf dem Land. Man müsse massiv in den sozialen Wohnbau investieren und gleichzeitig auch gegen Leerstände vorgehen, so die Vertreter der Linken.