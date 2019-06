Was machen Nonnen, wenn im Kloster nichts los ist und Langeweile herrscht? Sie spielen Poker und entwerfen dabei Strategien wie dem Ganzen wieder mehr Schwung zu verleihen ist. Zumindest in der schwäbischen Komödie „Nonnenpoker“ von Jennifer Hülser, das die Theatergruppe Königsbronn derzeit auf der Freilichtbühne am Brenzursprung präsentiert, inszenieren die Nonnen ein munteres Spiel, das natürlich durch Herrenbesuch aufgepeppt wird.

Doch der Reihe nach. In die Klosterkapelle kommen nur noch wenige Gläubige und auch die Gottesdienste sind schlecht besucht. Das Kloster steckt also in einer veritablen Krise. Und das Leben dort kann ganz schön langweilig und hart sein, denn Schwester Eva-Maria (Stefanie Wieland-Ranz) serviert als Köchin überwiegend Haferschleim. Schwester Lucy (Christiane von Ohlen) ist die Progressivste des Nonnen-Quintettes: Sie trägt rote Unterwäsche und regt an via Facebook, YouTube und Skype dazu an, mehr Gottesdienstbesucher anzulocken. Das gefällt der gewitzten alten Schwester Agathe (Ulrike Ribarek) gar nicht, denn „früher war alles besser“, lautet ihr Leitspruch. Mit von der fröhlichen Nonnenpartie ist auch noch Schwester Elisabeth (Stephanie Kübler), die sich bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit um ihre Jungfräulichkeit fürchtet.

Um der Langeweile zu entfliehen, spielen die Nonnen Poker um Oblaten und lassen es sich bei einem Vesper in nächtlicher Runde schon einmal gut gehen. Von alledem darf natürlich die strenge Mutter Oberin Lucretia (Ute Bürzele) nichts erfahren.

Der Kloster-TÜV

In der Gegend treiben sich auch die zwei windigen Gestalten Salvatore (Joshua Dömel) und Antonio (Helmut Bischoff) herum. Sie sollen ihrem „Big Boss“ Valencia (Sarah-Lisa Pleli) einen Koffer voll Geld mitbringen, doch Salvatore hat einen Teil des Geldes für sich abgezwackt und einen Ferrari gekauft. In ihrer Not entdecken die beiden das Kloster, wo sie einen Schatz vermuten. Sie geben sich als von Rom gesandter „Kloster-TÜV“ aus und durchsuchen alles – natürlich ohne Erfolg. Zu allem Unglück verspielen Sie beim Pokern mit den Nonnen auch noch ihren Koffer und fürchten um ihr Leben, wenn sie mit leeren Händen zu ihrem „Big Boss“ Valencia zurückkehren.

Da taucht diese auch schon auf und es gibt ein munteres Durcheinander im Kloster. Valencia entpuppt sich als leibliche Schwester der Mutter Oberin Lucretia und beim finalen Pokerspiel geht es um alles. Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten.

Bei der Premiere des Stückes unter der Regie von Armin und Gaby Dömel zeigten die Bühnenakteure ihr komödiantisches Talent. Der von knitzem schwäbischen Humor geprägte Charakter von „Nonnenpoker“ kam treffend zum Ausdruck und das Publikum im herrlichen Ambiente am Brenzursprung geizte nicht mit Szenenapplaus. Es war eine Komödie, die einfach köstlich amüsierte.