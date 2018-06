Pokalwahnsinn: Ellwangen dreht 0:2 gegen B-Ligisten

Das war knapp. Der Fußball-Bezirksligist FC Ellwangen ist in der Nachholpartie der dritten Runde des Bezirkspokals gegen den SV Hussenhofen nur knapp einer Blamage entgangen. Nach einem 0:2-Rückstand drehte der FCE die Partie am Mittwochabend gegen den Tabellenführer der Kreisliga B II am Ende noch in einen 3:2-Sieg und zieht damit in die nächste Runde ein. Diese wird am 3. Oktober ausgespielt. Gegner der Ellwanger Fußballer ist dann der SV Waldhausen.

Bezirkspokal: Hussenhofen - Ellwangen 2:3 (2:1). Tore: 1:0 Munz (FE, 27.), 2:0 Abele (31.), 2:1 Wenzel (FE, 37.), 2:2 Bartle (ET, 71), 2:3 Trif (82.). Der B-Ligist führte mit 2:0 und beherrschte das Geschehen, besonders im Spielaufbau überzeugte der SVH. Das 1:2 per Elfmeter kurz vor der Pause war aber der Dosenöffner für den Bezirksligisten aus Ellwangen, der im zweiten Durchgang clever spielte und letztlich auch verdient in Führung ging.

Hussenhofen konnte die starke Leistung aus den ersten 45 Minuten nicht mehr wiederholen. Somit kommt es in der nächsten Runde des Pokals zum Duell der beiden derzeit noch ungeschlagenen Bezirksligisten. Der SV Waldhausen empfängt dann nämlich den aktuellen Spitzenreiter aus Ellwangen.

A-Junioren-Verbandspokal: Laupheim - TSG Hofherrnweiler 0:2. Keine weiteren Angaben.