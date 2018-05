Pokalsieg nach starker Rückrunde

Passend zur gut verlaufenen Saison darf der TV Unterkochen zum Saisonabschluss den neunten Pokalsieg in der gesamten Pokalgeschichte des Bezirks Ostalb feiern. Ausrichter der Pokalendspiele war der TSG Abtsgmünd. Das Finale bestritt man gegen den SV Zang und gewann verdient mit 4:2.

Für die erste Mannschaft des TVU traten Raphael Blessing, Thomas Heidler und Patrick Ebbers an. Die erste Partie konnte Nils Lüder aus Zang knapp mit 3:2 gegen Routinier Thomas Heidler für sich entscheiden. Für den Ausgleich sorgte der an Nummer I gesetzte TVUler Raphael Blessing mit einem klaren 3:0 gegen Fabian Dieter. Ebbers konnte mit seiner einzigen Einzelpartie des Tages auch mit einem deutlichen 3:0-Erfolg nachlegen. Auch das eingespielte Doppel mit Blessing/Ebbers gewannen verdient mit 3:0. Nun fehlte nur noch einen Punkt zum Pokalsieg. Blessing fand im seinem zweiten Spiel nicht zu seiner Normalform und verlor gegen Lüder mit 0:3. In der letzten Partie des Tages behielt Heidler die Oberhand und führte den TVU I zum wiederholten Male zum Pokalsieger Ostalb im Jahr 2018.

Nach einer mehr als erwartet guten Saison darf sich die erste Mannschaft des TVU auf ein weiteres Jahr in der Landesliga freuen. Die Saison 2017/18 schloss man mit 19:17 Punkten (neun Siege, einem Unentschieden und acht Niederlagen) ab. Die ist vor allem der starken Rückrunde und des großen Teamspirits zu verdanken. In der Rückrunde gab die Mannschaft vom Kocher nur sieben Punkte ab und konnte fünf der neun Partien für sich verbuchen. Die wichtigste Frage vor der Saison war, ob der Abgang von Felix Raab und in der Winterpause von Sascha Diehl in der Saison kompensiert werden kann.

Als neue Nummer eins kam von den Ranking-Punkten her nur Jungspieler Raphael Blessing in Frage. Dieser übertraf die in ihn gesetzten Erwartungen und er spielte eine grandiose Saison, mit einer 17:16-Bilanz am Ende. An Position zwei war in der Vorrunde Julian Michalak am Start und in der Rückrunde dann Patrick Ebbers für Sascha Diehl, der in der gesamten Saison nur vier Spiele absolvieren konnte. Michalak und Ebbers mussten in der gesamten Saison negative Bilanzen einstecken. Jörg Maier, Stefan Single und Routinier Thomas Heidler gelangen insgesamt weitaus positive Bilanzen.

Stärken im Doppel

In den aufgestellten Doppel-Paarungen hatte der TVU wieder seine Stärken und erreichte sehr gute Bilanzen. Das Doppel eins mit Raphael Blessing/Patrick Ebbers gelang eine 13:5-Bilanz und das Doppel drei bestehend aus Thomas Heidler/Stefan Single schloss mit 10:5 ab. Das Doppel zwei mit Jörg Maier/Julian Michalak hatte die größte Aufgabe, da sie immer gegen das gegnerisch stärkste Doppel einsspielen mussten. Trotz alledem holten sie fünf Siege in der gesamten Saison.