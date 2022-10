Pokalkracher in Hofherrnweiler am Feiertag

Keine zwei Wochen ist es her, dass der SSV Ehingen-Süd am Sauerbach in der Liga gastierte. Bei den Mannen aus der Weststadt ist das Spiel gegen den letztjährigen Tabellendritten der Verbandsliga Württemberg noch in freudiger Erinnerung. Mit einer starken Leistung zwang man den SSV in die Knie und siegte am Ende 3:2. Nach der Niederlage vom vergangenen Wochenende gegen Schwäbisch Hall hat die junge Mannschaft nun also direkt die Chance, mit einer guten Leistung wieder auf die Erfolgsspur zu gelangen. Nun gibt es nach einem soliden Start in die Liga und souveränen Auftritten in den ersten beiden Pokalrunden die Möglichkeit, die Reise in diesem KO-Wettbewerb auch im nächsten Jahr fortzusetzen.

„Wir erwarten gegen diesen starken Gegner ein Spiel auf Augenhöhe. Dass wir gegen Ehingen-Süd mithalten können, haben wir bereits in der Liga bewiesen.“, erzählt Trainer Patrick Faber. „Das Ziel kann natürlich nur der Einzug in die nächste Runde sein. Wir wollen auch 2023 noch im WFV Pokal vertreten sein.“

Für den SSV Ehingen-Süd ist das Spiel gegen die TSG das erste Spiel nach der Liga-Niederlage am Sauerbach. Das eigentlich letzte Ligamatch am Wochenende gegen Dorfmerkingen war abgebrochen worden, nachdem es mutmaßlich zu einem rassistischen Zwischenfall gekommen war. In der Verbandsliga ist der SSV ähnlich gestartet wie die Aalener Weststädter. Bisher hat das Team aus der Nähe von Biberach nach 13 Spielen 20 Punkten auf dem Konto und steht mit einem Spiel weniger drei Punkte hinter dem Pokalgegner. Verzichten muss die TSG beim Kracher an Allerheiligen auf Jeton Avdyli und Jonas Christlieb. Anpfiff ist dann um 14 Uhr im Sparkassenstadion in Hofherrnweiler.