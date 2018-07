Pokalfinale besitzt dank Oliver Wild doppelte Brisanz

Wenn der VfR Aalen beim WFV-Pokalfinale am Mittwoch um 19 Uhr im Ulmer Donaustadion auf den FV Illertissen trifft, steht einer ganz besonders im Fokus: Oliver Wild. Der 25-jährige Torschützenkönig des Oberligisten soll anschließend nach Aalen wechseln.

Von unserer Redakteurin Manuela Harant

Nach Illertissener Angaben ist der Wechsel von Oliver Wild nach Aalen perfekt, die Unterschrift unter den Kontrakt fehlt aber noch. „Ich habe in Absprache mit Oliver den Kontakt vor drei Wochen abgebrochen, damit er sich voll aufs Spiel konzentrieren kann“, sagt VfR-Trainer Rainer Scharinger. Nach dem Finale sollen die Gespräche wieder aufgenommen werden. „Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich an Oliver Wild schon seit der Winterpause interessiert bin und ich ihn mir als Torjäger für die 3. Liga vorstellen kann.“

Oliver Wild, 15-facher Torschütze des Oberliga-Fünften will heute Abend jedoch so oder so Vollgas geben: „Mir geht’s um den Titel, egal wo ich in der nächsten Saison spiele. Wenn ich eine Torchance bekomme, werde ich mir keine Gedanken machen“, kündigt Wild an.

Dass das passiert, will VfR-Trainer Rainer Scharinger natürlich mit aller Macht verhindern, auch wenn die Leistungen seiner Mannschaft in den vergangenen zwei Wochen ein wenig zu wünschen übrig ließen. „Ich werde die beste Elf aufstellen, auch wenn mir die Grippewelle in unserer Mannschaft noch einen Strich durch die Rechnung machen könnte“, sagt Scharinger. Fraglich ist nämlich noch der Einsatz von Mario Hohn, Joe Mensah, Marcel Brandstetter, Andreas Hofmann, Christian Haas, Clement Halet, Ralf Kettemann und Thomas Scheuring.

VfR verpflichtet Soriano

Nicht Oliver Wilds, sondern eine andere Verpflichtung gab der VfR Aalen außerdem bekannt: Der Stürmer Elia Soriano wechselt vom SV Darmstadt 98 auf die Ostalb. Der 20-jährige Italiener bestritt in dieser Spielzeit 32 Regionalliga-Einsätze für die „Lilien“ und erzielte dabei elf Tore. Soriano stammt aus einer fußballbegeisterten Familie: Bruder Roberto schnürt seine Fußballschuhe für Sampdoria Genua in der italienischen Serie A.

Elia Soriano selbst stand vor zwei Jahren schon einmal vor dem Sprung in den internationalen Profifußball, als er ein Probetraining bei Birmingham City bestritt. „Mit Elia konnten wir einen spielstarken und torgefährlichen Stürmer für uns gewinnen. Mit 20 Jahren verfügt er bereits über viel Qualität, die uns in der 3. Liga weiterhelfen kann“, erklärte Cheftrainer Rainer Scharinger zur Verpflichtung.

Soriano unterschrieb in Aalen einen Ein-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2011. Außerdem werden Milan Jurkovic, Fitim Fazlija, Clement Halet und Kevin Wittke den Verein verlassen. Rainer Scharinger will insgesamt noch fünf Spieler verpflichten -- „drei für die Offensive und zwei defenisvere“, verrät Scharinger.