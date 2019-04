Pokal-Halbfinale in Essingen

Feiertag in Essingen: Der heimische TSV empfängt an diesem Mittwochabend (17.30 Uhr) den Fußball-Oberligisten SGV Freiberg zum Verbandspokal-Halbfinale. In dieser Partie entscheidet sich, wer am 25. Mai im Finale im Gazi-Stadion in Stuttgart-Degerloch um die begehrte WFV-Pokaltrophäe spielen darf. Der Tag der Amateure wird auch in diesem Jahr wieder live von der ARD übertragen.

Ein Schritt ist es noch für die Mannschaft von Tariner Beniamino Molinari. Zugegeben, ein recht langer Schritt. Denn mit dem SGV Freiberg gastiert an diesem Mittwoch eine der stärksten Oberligamannschaften Baden-Württembergs im Schönbrunnenstadion. Die Freiberger mischen als Tabellendritter immer noch im Aufstiegsrennen zur Regionalliga mit. „Es war von vornherein egal, gegen wen es geht, denn es war uns bewusst, dass wir so oder so der Außenseiter sein würden“, sagt Patrick Schiehlen, Sportlicher Leiter des TSV, achselzuckend. „Nun also sind wir Außenseiter gegen Freiberg.“

Gmünd vom Platz gefegt