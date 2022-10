Podiumsdiskussion zur Kliniksituation auf der Ostalb am 26. Oktober in Ellwangen

Neben diverser Krisen gibt es wohl kaum ein Thema, das die Menschen im Ostalbkreis in den vergangenen Monaten mehr beschäftigt hat, als die Frage zu den zukünftigen Klinikstandorten. Klar ist bisher bloß, dass es mittelfristig nur noch zwei Häuser geben wird – ob sich diese Ellwangen, Aalen oder Mutlangen befinden werden, ist dabei völlig offen. Auch ein kompletter Neubau steht im Raum.

Die Neugestaltung der Kliniksituation wird ein Kraftakt, der die Akteure über Jahre hinweg beschäftigen und einschneidende Auswirkungen auf die medizinische Versorgung im Kreisgebiet haben wird. Dieses Thema betrifft alle gleichermaßen – nicht nur die Bürgerinnen und Bürger der drei Klinik-Städte, sondern insbesondere auch die Menschen im ländlichen Raum und der Randgebiete.

Zu diesem Thema veranstaltet die „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ am Mittwoch, 26. Oktober, eine Podiumsdiskussion in der Stadthalle in Ellwangen. Eingeladen sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, die sich über den aktuellen Sachstand, aber auch über Möglichkeiten und Risiken der Neustrukturierung informieren möchten. Als Gäste geladen sind Professor Dr. Ulrich Solzbach und Thomas Schneider vom Vorstand der Kliniken Ostalb, die zu sämtlichen Fragen Rede und Antwort stehen werden. Auch die Zuschauer werden ausreichend Gelegenheit bekommen, Fragen zu stellen.

Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Wer also nicht die Möglichkeit hat, in die Stadthalle zu kommen, kann sich die Podiumsdiskussion kurz danach auf Schwaebische.de anschauen. Auch Fragen können gerne im Vorfeld an die Redaktion geschickt werden: redaktion.ellwangen@schwaebische.de

Die Moderation übernehmen Redaktionsleiter Timo Lämmerhirt und Redakteur Mark Masuch. Beginn ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist natürlich frei. Bei Fragen oder für weitere Informationen können sich Interessierte gerne unter der genannten E-Mail-Adresse an die Redaktion wenden.