Die Tischtennisabteilung des TSV Untergröningen hat sich mit zwei Teams jeweils einen Platz auf dem Podest gesichert und sich dadurch für die Baden-Württembergischen Mannschaftsmeisterschaften qualifiziert. Bei den vor Kurzem ausgetragenen württembergischen Mannschaftsmeisterschaften schickte der TSV sogar drei Teams ins Rennen.

Nach einer problemlosen Gruppenphase für die erste Mannschaft des TSV Untergröningen, mit klaren 6:0-Siegen gegen Leutkirch, Gröningen-Satteldorf und Murrhardt kam es in der Zwischenrunde zum Duell gegen Bietigheim-Bissingen, das überraschend klar mit 6:0 gewonnen wurde. Damit kam es am Sonntag in der Endrunde zu den Spielen gegen Aulendorf, Stuttgart und Neckarsulm. Der Auftakt gelang mit einem 6:1-Erfolg gegen die SG Aulendorf, danach folgte die Begegnung gegen die DJK Sportbund Stuttgart. In einer hochklassigen und emotionalen Partie trennten sich die TSV-Mädchen mit einem 5:5-Unentschieden. Somit lagen vor der letzten Runde die Teams aus Neckarsulm (3:1), Untergröningen (3:1) und Stuttgart (2:2) sehr eng zusammen.

Bittere 4:6-Pleite

Ein Sieg oder Punktgewinn gegen Neckarsulm sollte möglich sein – und dann kam es wie es eben manchmal so kommt. Wieder hochklassige Spiele - 2:0-Führung nach den Doppeln – zwischenzeitliche 4:3-Führung – und am Ende eine bittere 4:6-Niederlage. Schockstarre, Frust im TSV-Lager, da alle von Platz drei, dem verpassten Titel und der verpassten Qualifikation zu den Baden-Württembergischen Mannschaftsmeisterschaften ausgingen. Das andere Spiel der DJK Sportbund Stuttgart gegen die SG Aulendorf hatte niemand auf dem Schirm. Dann der Aufruf zur Siegerehrung und plötzlich wurde der TSV Untergröningen auf Platz zwei aufgerufen. Was war passiert? Völlig unerwartet spielte Stuttgart gegen Aulendorf 5:5 unentschieden und damit war Untergröningen und Stuttgart punktgleich – es wurden die Sätze ausgezählt und Untergröningen hatte drei Sätze in der Endrunde mehr auf der Habenseite als die Stuttgarterinnen. Neben den Siegerinnen von der NSU Neckarsulm geht die Reise damit zu den Baden-Württembergischen Mannschaftsmeisterschaften nach Viernheim (10. Juni).

U 15-Reserve holt Platz sieben

Als “Ersatz-Team” in das Starterfeld nachgerückt, zeigte die zweite Garde des TSV, was sie können.

Da die Mannschaft in den Gruppenspielen nur eine Dreier-Gruppe hatte, ging es gleich im ersten Spiel darum den zweiten Platz in der Gruppe zu belegen. Gegen die SpVgg Weil der Stadt gingen dann gleich beide Doppel an den Gegner und die Mannschaft lag zwischenzeitlich 1:3 im Rückstand. Kräftig angefeuert steigerten sich die TSV-Mädchen und konnten am Ende ein 5:5-Unentschieden erreichen; wichtig bei 20:17-Sätzen für das TSV-Quartett. Das zweite Spiel war die erwartet klare Angelegenheit für den Gegner von der NSU Neckarsulm (0:6). Da die SpVgg Weil der Stadt ebenfalls gegen Neckarsulm mit 0:6 verlor, waren die TSVlerinnen dank des besseren Satzverhältnisses auf Platz zwei in der Gruppe und konnten damit um die Plätze eins bis acht mitspielen.

Im ersten Spiel wartete dann die SG Aulendorf; das Spiel endete mit einer 2:6-Niederlage. In der Endrunde am Sonntag stand zuerst der TTC Bietigheim-Bissingen gegenüber. Wieder zeigte der TSV gute Spiele, aber am Ende stand eine knappe 4:6-Niederlage. Also hieß es für den TSV, Spiel um Platz sieben gegen die stärker eingeschätzte SpVgg Gröningen-Satteldorf. Doch der TSV II gewann mit 6:4 und sicherte sich Platz sieben.

U 18 des TSV sichert sich das Ticket

Anders als bei den Mädchen U 15, bei denen die Qualifikation für die Mannschaftsmeisterschaften über eine Bezirksausspielung erfolgt, erfolgt die Ausspielung der Mannschaftsmeisterschaften der U 18 mit vier Teams aus den Verbandsklassen Nord und Süd (Platz 1+2 aus der Punktspielrunde). Neben Untergröningen waren dies der TTC Bietigheim-Bissingen, Altenmünster sowie Vellberg. Normalerweise qualifiziert sich auch hier Platz 1+2 für die Baden-Württembergischen Mannschaftsmeisterschaften, da jedoch im Vorfeld klar war, dass dazu kein Vertreter aus dem badischen Verband kommt konnten sich von den vier Mannschaften drei das Ticket sichern. Im ersten Spiel stand auf der anderen Seite Altenmünster. Bei den Kochertälerinnen lief nicht viel zusammen, auch ungewohnte Probleme mit den Plastikbällen und am Ende eine 4:6-Niederlage. Danach kam es zum Duell gegen Bietigheim-Bissingen, das mit zwei Mädchen aus der 3.Bundesliga und zwei Mädchen aus der Oberliga an den Start ging.

Erfahrung für den TSV

Das Spiel mit 0:6 dann aber eine klare Angelegenheit für den TTC, dabei konnten Anja Reiner und Nina Feil Satzgewinne verbuchen. Nachdem auch der TSV Vellberg seine Spiele gegen Altenmünster und Bietigheim-Bissingen verloren hatte, kam es im letzten Spiel zum Endspiel um das letzte Ticket zu den Baden-Württembergischen Meisterschaften. Zwei gewonnene Doppel legten den Grundstein zum 6:1-Erfolg gegen Vellberg und damit Platz drei in der Endabrechnung. Neben Bietigheim-Bissingen, Altenmünster geht auch hier die Reise zu den Baden-Württembergischen Mannschaftsmeisterschaften nach Viernheim. Dort spielen dann die drei Vertreter zusammen mit einem Vertreter aus Südbaden um das Ticket zu den Deutschen Meisterschaften.