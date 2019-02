Platz zwei für Ellwanger U 15-Mädchen

In der Vorrunde der WFV Hallenmeisterschaft der Juniorinnen auf Landesebene haben die Fußballerinnen des FC Ellwangen in der zweiten Gruppe den zweiten Platz belegt. Die Spiele wurden am vergangenen Sonntag in Ulm ausgetragen.

Im Punktspielmodus jeder gegen jeden traten Ellwanger Mädchen in einer schweren Gruppe gegen namhafte Gegnerinnen aus Plattenhardt, Faurndau, Pfaffenhofen und Tettnang an. Im ersten Spiel gegen FV Vorwärts Faurndau erkämpften sich die Jagsttälerinnen nach leichten Startschwierigkeiten dann doch einen 2:0-Sieg. Im zweiten Spiel gegen den späteren Turniersieger vom TSV Plattenhardt, mussten die Ellwangerinnen nach einer hart umkämpften Partie ein 1:3-Niederlage hinnehmen.

Das dritte Spiel wurde dann wieder souverän gegen SGM Pfaffenhofen AHP mit 4:0 gewonnen.

Im Landesfinale mit dabei

Das letzte Spiel in Ulm gegen den Oberliga-Nachwuchs vom TSV Tettnang konnten die Ellwanger Mädchen dann durch absoluten Siegeswillen, wenn auch knapp, mit 1:0 gewinnen. Somit spielen die U-15-Juniorinnen der Ellwanger Talentschmiede am 17. Februar um den Einzug in das württembergische Landeshallenfinale gegen die aktuell besten Teams aus Württemberg.