„Platz zwölf das Maximum“

Nach drei Rennwochenenden mit sechs Rennläufen geht die GT-Masters-Serie in ihre Sommerpause. Auf dem Red Bull Ring in der Steiermark zeigten der Ellwanger Florian Spengler und sein belgischer Fahrerkollege Dries Vantoor noch einmal eine gute Leistung.

Obwohl der österreichische Kurs von seiner Charakteristik nicht unbedingt eine Audistrecke ist, zeigte sich schon im Training, dass die beiden mit der Spitzengruppe mithalten konnten. Dass das Zeittraining nicht unbedingt zu seinen Stärken gehört, gibt Spengler unumwunden zu: „Ja und dann kam das Qualifying am Samstagmorgen. Abgesehen vom Schnellsten, der sich eine gute halbe Sekunde vom Zweiten absetzen konnte, lag der Rest des Feldes wieder unglaublich eng zusammen. Da freue ich mich über nur sieben Zehntel Rückstand auf den zweiten Rang und wo finde ich mich wieder? Auf Rang 26, das ist schon regelrecht brutal. Da kann man nicht von Fehlern reden, das sind Kleinigkeiten, die dann so einen minimalen Rückstand bilden.“

Extra-Boxenstopp kostet Zeit

Im Rennen konnte Spengler vor dem Fahrerwechsel noch einige Plätze gut machen, ehe Dries Vantoor das Steuer übernahm und mit einer weiteren Aufholjagd das Fahrzeug auf Rang vierzehn ins Ziel brachte. Am Sonntagmorgen zeigte der Belgier dann eine tolle Vorstellung im Qualifying für das zweite Rennen: „Das ist schon mega, wie Dries hier gefahren ist, bester Audi im Feld und Startplatz vier, das ist eine top Ausgangslage für das Rennen“, zeigte sich Spengler optimistisch.

Im Rennen konnte Vantoor in der Spitzengruppe mitfahren, bis dann Regen einsetzte. „Hier haben wir das Gripniveau des neuen Belages unterschätzt. Wir hatten nicht gedacht, dass es möglich ist, auch auf nasser Fahrbahn hier mit profilosen Slicks noch so gut weiterfahren zu können. wir sind dann an die Box gekommen und haben vor unserem eigentlichen Pflichtstopp auf Regenreifen gewechselt.“ so Spengler. Diese Entscheidung kostete das Team letztlich fast eine Minute und als dann der Stopp zum Fahrerwechsel anstand, lag der Audi auf Rang vierzehn. Spengler übernahm das Steuer und fuhr das Rennen beherzt zu Ende. „Platz zwölf war dann das Maximum, was möglich war. Trotzdem sind wir ganz zufrieden, nachdem jetzt fast Halbzeit ist in der Saison. Es hat sich gezeigt, dass wir mit der Spitze mithalten können. Für mich persönlich war es eine gute Erfahrung, dass ich auf der abtrocknenden Strecke so gut zurechtgekommen bin. Wenn wir von unverschuldeten Karambolagen, wie zuletzt in Most, verschont bleiben, wird das noch eine richtig interessante zweite Saisonhälfte für uns. Ich freue mich jetzt schon auf den Nürburgring“, verabschiedete sich Spengler in die Sommerpause.