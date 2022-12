Platz neun und zehn für Darija Schiele bei den kroatischen Meisterschaften

Die Aalener Schwimmerin Darija Schiele beendete mit starken Leistungen bei den Meisterschaften in ihrem Mutterland Kroatien ein schwieriges Sportjahr. Nach Corona, Abiturstress und Trainingsrückstand fand sie gegen Ende des Jahres zu alter Stärke zurück und konnte mit mehreren persönlichen Bestzeiten aufwarten.

Im kroatischen Schwimmverband gelten andere Qualifikationsregeln für die Meisterschaften, als im deutschen Schwimmverband. So musste Schiele, trotz bereits erreichter Qualifikationszeiten, Ende November auf eigene Kosten einen zusätzlichen Wettkampf in Backnang schwimmen. Hier war sie für die Aalener Sportallianz am Start. Bei allen Starts über 50 Meter Rücken, Delfin und Freistil, sowie 100 Meter Rücken und Delfin gewann sie jeweils die Gesamtwertung. Auch die drei Finals der 50 Meter-Strecken beendete sie als Siegerin. Eine Bilanz von acht Starts mit acht Siegen, fünf Qualifikationen für die Kroatischen Meisterschaften und zwei persönlichen Bestleistungen waren eine gute Basis für die Reise nach Rijeka.

In Kroatien startet Darija Schiele für Mladost Zagreb, einen der größten und erfolgreichsten Vereine des Landes. Für die Vorbereitung auf die Meisterschaften war sie schon sehr frühzeitig nach Zagreb angereist und konnte das professionelle Umfeld gut nutzen. Mehrere Trainingseinheiten am Tag, mehrere Schwimmhallen und Gyms und eine starke Mannschaft mit ausgeprägtem Teamgeist waren den immensen Aufwand für die frühe Anreise wert.

Die kroatischen Kurzbahn-Meisterschaften wurden über vier Tage in Rijeka im Kantrida-Bad, direkt am Meer ausgetragen. Die fünf Starts von Schiele waren an den letzten beiden Tagen, wobei ihre besten Disziplinen über 50 Meter Rücken und Delfin erst am Finaltag auf dem Wettkampfplan standen.

Einstieg: 100 Meter Delfin

Den Einstieg in den Wettkampf hatte sie mit 100 Meter Delfin. Nach drei stark geschwommen Bahnen lag sie bei der 75-Meter-Wende auf Finalkurs, konnte die Geschwindigkeit aber nicht ganz bis ins Ziel halten und scheiterte mit Platz 18 sehr knapp an einer Finalteilnahme. Über 100 Meter Rücken konnte sie ihre Qualifikationszeit von Backnang um mehr als eine Sekunde verbessern, kam damit bis auf 18 Hundertstel an ihre persönliche Bestzeit heran und wurde mit einem starken 20. Platz belohnt. Über 50 Meter Freistil schwamm Schiele auf Platz 26 und war mit 19 Hundertstel Sekunden über ihrer erst vor kurzem aufgestellten Bestzeit zufrieden.

50 Meter Delfin in unter 30 Sekunden

Der Finaltag sollte für Darija Schiele auch zum persönlichen Finaltag werden. Über 50 Meter Delfin knackte sie seit langem wieder einmal die 30-Sekunden-Marke, landete im Vorlauf auf Platz elf und war damit für das B-Finale gesetzt. Über 50 Meter Rücken konnte sie im Vorlauf ihre Bestzeit nicht bestätigen, erreichte aber mit Platz 16 den letzten Platz für das B-Finale.

Nach einer konzentrierten Vorbereitung in der Mittagspause standen am Abend die Final-Wettkämpfe an. Über 50 Meter Delfin gewann Schiele in neuer persönlicher Bestzeit das B-Finale, lag damit auf Rang neun in der Gesamtwertung und konnte wertvolle Punkte zur Mannschaftswertung beisteuern. Auch über die 50 Meter Rücken gelang ihr eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorlauf. Sie blieb nur 15 Hundertstel über ihrer Bestzeit und steigerte sich damit im B-Finale von Platz acht auf Platz zwei, was in der Gesamtwertung den zehnten Platz bedeutete.

Persönliche Bestzeit über 50 Meter Delfin, mehrere Bestzeiten bestätigt, Platz neun und zehn in der Gesamtwertung, Platz drei mit der Mannschaft und vier Tage Team-Spirit sind für Darija Schiele eine starke Bilanz und ein gelungener Jahresabschluss an der Adria.