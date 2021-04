Platz elf im Land: 125 Neuinfektionen im Ostalbkreis

Aalen (mih) - Nachdem der Ostalbkreis am Montag noch Spitzenreiter der Landkreise mit Blick auf die Neuinfektionen gewesen ist – nur der Stadtkreis Stuttgart hatte mehr – liegt er am Dienstag auf Platz elf. 125 positive Tests kamen jüngst hinzu, 12.447 Gesamtfälle verzeichnet der Kreis laut Lagebericht des Landesgesundheitsamts.

Allerdings steht auch am Dienstag erneut der Stadtkreis Stuttgart an erster Stelle (+232). Bei den Landkreisen ist es Ludwigsburg mit 220 Neuinfektionen. Im Ostalbkreis hat es zudem einen weiteren Todesfall gegeben. Laut Landesgesundheitsamt steigt der Wert auf 319. Die aktiven Fälle stiegen am Montag laut Landratsamt um 38 auf 1129.

Der Inzidenzwert ist ebenfalls erneut angestiegen, nach wie vor liegt er oberhalb der 200er-Grenze. Rund 220 (Vortag rund 216) Menschen haben sich innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Die meisten Fälle verzeichnet nach wie vor die Stadt Aalen. 331 Positivfälle gibt es derzeit (Stand Montag) laut Landratsamt Ostalbkreis in der Kreisstadt, 145 in Schwäbisch Gmünd sowie 125 in Ellwangen.

Im Land hat es 3841 weitere Fälle gegeben. 412.691 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie in Baden-Württemberg positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. 28 weitere Todesfälle hat das Landesgesundheitsamt zudem registriert. Seit Pandemiebeginn starben 9113 Menschen im Land im Zusammenhang mit Covid-19.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg hat derzeit der Landkreis Heilbronn mit knapp 289. Dahinter folgt der Stadtkreis Heidelberg mit rund 288. Eher weit abgeschlagen liegt der Landkreis Schwäbisch Hall mit einem Inzidenzwert von rund 240 (Zahlen LGA). Eine Zeit lang war der Kreis hier führend. Laut Webseite des Landratsamts Schwäbisch Hall liegt die aktuelle Inzidenz (Stand Dienstag) allerdings bei rund 267 (46 Neuinfektionen). Einen solchen Unterschied hat es im Ostalbkreis auch bereits gegeben. Klicken Sie hier für die Erklärung der Kreisverwaltung.

Inzidenzen der Nachbarn (Stand Dienstag, gerundet)