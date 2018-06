Neresheim-Dorfmerkingen (jsc) - An diesem Samstag (15.30 Uhr) treffen die Sportfreunde aus Dorfmerkingen im letzten Spiel der Verbandsligasaison, zu Hause auf den Tabellenneunten, Calcio Echterdingen. Ziel dabei: Platz drei in der Tabelle zu verteidigen.

Nach dem Aufstieg in die Verbandsliga lautete die Zielsetzung bei den Sportfreunden, frühzeitig die 40 Punkte zum Klassenerhalt zu erreichen. Nach einer optimal verlaufenen Vorrunde und Tabellenplatz eins folgte eine durchwachsene Rückrunde. Viele Ursachen haben zu diesem Verlauf beigetragen und diese gilt es nun bei den Sportfreunden zu analysieren.

Trotz alledem ist man mit dem derzeitigen dritten Tabellenplatz, und dies als Aufsteiger, sehr zufrieden. Im letzten Saisonspiel wollen die Mannen um Trainer Helmut Dietterle nochmals alle Kräfte mobilisieren, um sich mit einem Heimsieg von ihren Fans in die verdiente Sommerpause zu verabschieden. Bis auf die Langzeitverletzten stehen dem Trainerteam nahezu alle Akteure zur Verfügung.

Mit welcher Formation Dietterle beginnen wird, entscheidet der Dorfmerkinger Übungsleiter erst kurz vor Spielbeginn. Fakt ist jedoch, dass Ersatzkeeper Timo Hirschmann, der den Verein in Richtung SG Kirchheim/Trochtelfingen verlässt, die Torhüterrolle mit Christian Zech tauscht.

Abschlussfeier nach dem Spiel geplant

Die Gäste aus Leinfelden-Echterdingen haben die vergangene Spielsaison mit Platz sieben in der Verbandsliga abgeschlossen.

Ein Sieg in Dorfmerkingen ist Voraussetzung um diese Platzierung zu verteidigen. Mit 63 erzielten Treffern sieht man, welches Potential der Gast aus Leinfelden-Echterdingen hat. 64 Gegentreffer stehen dagegen. Im Anschluss an die Partie findet am Sportheim eine Saisonabschlussfeier mit den Fans statt. (jsc)