Platz drei für die PG-Volleyballer

Die Volleyballer des Peutinger-Gymnasiums Ellwangen haben im Finale des Regierungspräsidiums Stuttgart beim Schulwettkampf „Jugend trainiert für Olympia“ den dritten Platz belegt. Zwei Wochen nachdem bereits das PG-Team der Wettkampfklasse zwei beim RP-Finale in Holzgerlingen einen guten zweiten Platz erreicht hatte, durften sich am 21. Februar die etwas älteren Schüler der Wettkampfklasse eins in Weikersheim mit den besten Schulteams aus dem Großraum Stuttgart messen.

Bereits im ersten Spiel des Wettkampfs gegen die technisch sehr starke Gastmannschaft des Gymnasiums Weikersheim war von den PG-Schülern voller Einsatz gefordert. Nachdem sie den ersten Satz an Weikersheim abgeben mussten, konnten sie den zweiten Satz durch präzise Angriffe und eine starke Abwehr für sich entscheiden, so dass es zum Entscheidungssatz kam.

Eigenfehler geben den Ausschlag

Aufgrund einiger Eigenfehler mussten sich die PGler in diesem allerdings mit 11:15 geschlagen geben. Das folgende Spiel stellte sich als nicht weniger einfach heraus. Die Mannschaft des Hans-Baldung-Gymnasiums Schwäbisch Gmünd war den Ellwangern bereits aus der Zwischenrunde bekannt, in der sie gegen die Gmünder ihre einzige Niederlage einstecken mussten. Ähnlich fiel das Ergebnis auch in diesem Turnier aus.

Trotz einer Führung am Schluss des zweiten Satzes konnten die PGler das Blatt nicht mehr wenden und mussten sich 0:2 geschlagen geben. Im letzten Spiel des Tages konnten sich die Ellwanger schließlich klar gegen das Albert-Einstein-Gymnasium Böblingen durchsetzen und erreichten somit den dritten Platz des Turniers in Weikerscheim. Den ersten Platz und damit den Einzug ins Landesfinale erzielte das Gymnasium Weikersheim, das in einem spannenden Finale gegen das Hans-Baldung-Gymnasium aus Schwäbisch Gmünd knapp den Sieg davontrug.