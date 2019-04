Plastikfrei einkaufen - jetzt auch im Unverpackt-Laden in Aalen möglich

Im Obergeschoss der Einkaufspassage des Kubus am Aalener Marktplatz hat Stephanie Adler (Mitte) ihr Geschäft „Unverpackt“ jetzt dauerhaft eröffnet.

Drei Monate lang war ihr Pop-up-Store im Erdgeschoss des Kubus bereits geöffnet. Der verpackungsfreie Supermarkt biete „eigentlich alles, was man zum täglichen Leben so braucht“, sagt Adler und ist sich sicher, dass das zeitgemäße Konzept in Aalen gut angenommen wird. Das Besondere ist, dass das Projekt über ein Crowdfunding realisiert wurde.

Klaus Lingel (links) und Sabine Kaiser (rechts) von der Aalener Immobiliengesellschaft gratulieren Stephanie Adler zur Eröffnung des „Unverpackt“-Ladens im Kubus am Marktplatz. (Foto: Peter Schlipf)

Zum Einkaufen bringen die Kunden ihre Dosen, Gläser oder Taschen selber mit. Wer spontan kommt, für den ist eine kleine Auswahl an Behältern wie Gläser oder Papiertüten im Laden vorrätig. Das Obst und Gemüse stammt zum Großteil aus der Region. Zur Eröffnung gratulierten auch Klaus Lingel und Sabine Kaiser von der Aalener Immobiliengesellschaft.