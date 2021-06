Planänderung beim FCH

Kurzfristige Planänderung während der Vorbereitung der FCH Profis: Das nächste Testspiel des Fußball-Zweitgisten 1. FC Heidenheim am kommenden Mittwoch, 30. Juni, findet auf Wunsch des Testspielgegners SCR Altach auf dem Trainingsgelände des österreichischen Bundesligisten statt.

Ursprünglich sollte die Partie, wie zuletzt am Samstag gegen Austria Lustenau, beim FCH Vereinsfreund SV Söhnstetten ausgetragen werden. Anpfiff in Altach ist um 16 Uhr. Auf Grund coronabedingter Vorgaben vor Ort muss in Vorarlberg leider ohne Zuschauer gespielt werden. Dafür wird das Testspiel von SCR Altach-Medienpartner K19 live übertragen. Der Link zum kostenlosen Livestream folgt.

„Vielen Dank an die Verantwortlichen des SV Söhnstetten, dass wir auch dieses zweite Testspiel auf ihrem Sportgelände hätten austragen können. Wir hätten den zweiten Test unserer Vorbereitung gerne wieder dort absolviert. In Abstimmung mit dem SVS entsprechen wir jetzt aber dem Wunsch des SCR Altach, das Spiel kurzfristig dorthin zu verlegen. Großer Dank gebührt dem SV Söhnstetten zudem für die sehr gelungene Organisation und Durchführung unseres Testspiels am vergangenen Wochenende gegen Austria Lustenau. Es war großartig nach langer Zeit endlich wieder vor Zuschauern und FCH Fans spielen zu können“, erklärt Holger Sanwald, FCH Vorstandsvorsitzender.