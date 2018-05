Plötzlich Zweiter

Was für eine verrückte Liga. In der Fußball-Kreisliga A II hat sich der Aufsteiger aus Adelmannsfelden nun den Relegationsplatz erspielt und das mit einem 4:2-Sieg über den aktuellen Spitzenreiter aus Wört. Die DJK Schwabsberg-Buch bleibt unter dem neuen Trainergespann Okic/Manz weiter ungeschlagen.

Kreisliga A II: Tannhausen – Rosenberg 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Graule (23.). 0:2, 0:3 Hammele (43., 59.), 1:3 R. Schiele (80.). Das Schlusslicht hatte auch gegen den VfB aus Tannhausen das Nachsehen und kassierte eine weitere Niederlage.

Adelmannsfelden - Wört 4:2 (3:0). Tore: 1:0 Ostertag (6.), 2:0 M. Bernlöhr (31.), 3:0 P. Stock (41.), 3:1 Weidenbacher (47.), 3:2 Lingel (55.), 4:2 S. Berroth (77.). Jetzt wird es langsam völlig verrückt. Der Aufsteiger aus Adelmannsfelden schenkte dem Spitzenreiter aus Wört schon vor der Pause drei Kisten ein. Nach dem Seitenwechsel konnte der Gast die Partie noch einmal spannend gestalten. Am Ende machte der TSV die Sache klar und schiebt sich mit dem Sieg auf den Relegationsplatz und darf damit weiter vom Durchmarsch träumen.

Dorfmerkingen II – Pfahlheim 1:1 (0:1). Tore: 0:1 L. Böhm (45.), 1:1 P. Kurz. In der ersten Halbzeit ohne Torschuss, legten die Sportfreunde in der zweiten Halbzeit ordentlich zu und kamen hochverdient zum Ausgleich. In der Folgezeit wollte die Führung dann einfach nicht gelingen, und man musste sich mit einem Punkt begnügen.

Nordh.-Zipplingen – SGM Union Wasseralfingen 2:1 (1:0). Tore: 0:1 Sergi (6.), 1:1 und 2:1 D. Roder (51., 82.). Es bleibt weiter verrückt in der Liga. Nach dem Union sogar früh in Führung ging, musste sie dennoch eine weitere Schlappe hinnehmen. Der Aufsteiger verschaffte sich durch den Erfolg etwas Luft im Abstiegskampf.

Ellenberg – Röhlingen 3:0. k.A.

DJK-SG Schwabsberg-Buch – Kerkingen 2:2 (1:2). Tore: 0:1, 1:2 Krisch (15., 41.), 1:1 Banen Essome (23.), 2:2 Grupp (49.). Trotz eines zweimaligen Rückstandes hält die Serie des neuen Trainers Branko Okic weiter. Denn die DJK konnte beide Male ausgleichen.

Stödtlen – Westhausen 3:0 (1:0). Tore: 1:0 M. Raab (6.), 2:0 D. Mack (55.), 3:0 J. Ilg (65.). Insgesamt faires, aber hartes Spiel mit klarer Überlegenheit auf Seiten der DJK aus Stödtlen. Diese nutzte ihre Chancen clever und konsequent und gewann am Ende auch verdient mit 3:0.

Hüttlingen – Bopfingen 0:0. Tore: Fehlanzeige. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der sich die Mannschaften gegenseitig neutralisierten, ging es folgerichtig mit einem 0:0 in die Kabinen. In der zweiten Spielhälfte legte der Gastgeber noch einen Zahn zu und erspielte sich Möglichkeit um Möglichkeit. Da jedoch trotz vieler „Hundertprozentiger“ Chancen für den TSV der Ball nicht ins Tor wollte, endete das Spiel für die Gäste aus Bopfingen mit einem glücklichen Unentschieden.

Kreisliga A III: Härtsfeld – Steinheim 0:5 (0:1). Tore: 0:1 Behr (45.), 0:2 Späth (59.), 0:3 Wegel (69.), 0:4 Gül (76.), 0:5 Didovic (82.). Nach dem die Heimelf in der ersten Hälfte noch in Schlagdistanz war, fiel sie nach der Pause auseinander.