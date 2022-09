Pkw seitlich gestreift und geflüchtet

Am Freitag gegen 16.30 Uhr ist eine 27-Jährige auf der Alten Heidenheimer Straße stadteinwärts gefahren. Um in die Walkstraße nach links abzubiegen, ordnete sie sich auf der Linksabbiegespur ein. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr sie kurz an, musste jedoch verkehrsbedingt wieder anhalten. Ein hinter ihr anfahrender Kleintransporter mit Anhänger wollte an ihr rechts vorbeifahren, streifte hierbei jedoch den Pkw der 27-Jährigen, verursachte hierdurch einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro und fuhr ohne anzuhalten einfach weiter.

Bei dem Kleintransporter soll es sich um ein weißes Sprinter-ähnliches Fahrzeug gehandelt haben. Der mitgeführte Anhänger hatte eine graue Plane und vermutlich nur eine Achse. Das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361 / 524150, sucht Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Kleintransporter geben können.