Pkw-Notruf löst Hubschraubereinsatz aus

Der automatische Notruf eines Pkw hat am Dienstagabend einen größeren Polizeieinsatz, an dem auch ein Hubschrauber beteiligt war, ausgelöst.

Die Polizeibeamten fanden gegen 20 Uhr im Bereich der K3317 Ebnater Straße / Niesitzer Straße, nur einen verunglückten, leeren Wagen vor. Da man nicht ausschließen konnte, dass sich der zunächst unbekannte Fahrer bei dem Unfall verletzt haben konnte, leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein. An der Aktion war neben mehreren Streifenfahrzeugen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Auch an der Wohnadresse und umliegenden Krankenhäusern konnte der Fahrzeugführer nicht angetroffen werden. Gegen 22.50 Uhr meldete sich die Ehefrau des Unfallverursachers bei der Polizei und teilte mit, dass sich ihr 37-jähriger Ehemann, der den Unfall verursacht hat, bei ihr gemeldet habe. Sie teilte mit, dass dieser zu Fuß zu seiner Firma nach Ebnat laufen würde. Letztendlich konnte der leicht Verletzte gegen 0.10 Uhr von der Polizei an seiner Firmenadresse in Ebnat angetroffen werden.