Pkw beschädigt und davongefahren

Vermutlich beim Rangieren hat ein bislang Unbekannter mit seinem Lkw am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr einen in der Benzstraße abgestellten Pkw Audi A6 beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Ein Zeuge beobachtete einen Mann, der sich zur genannten Zeit den Audi anschaute und dann in einen Lkw stieg und davonfuhr. Er konnte sich daran erinnern, dass der Lkw ein deutsches Kennzeichen hatte und die Plane des Aufliegers vermutlich blau ist. Weitere Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240.