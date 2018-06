Pitch in Cannstatt

Die MTV Aalen Strikers bestreiten an diesem Sonntag nach zweiwöchiger Pause das nächste Spiel in der Baseball-Landesliga I. Die Reise geht in die Landeshauptstadt, auf der schön gelegenen Anlage des TV Cannstatt treffen die Ostälbler auf die Bundesligareserve der Stuttgart Reds. Das erste Spiel in Aalen verloren die MTVler nach einer völlig missratenen Schlussphase noch klar mit 12:23. Für das Rückspiel hat sich das Aalener Team viel vorgenommen, man will sich auf jeden Fall deutlich stabiler präsentieren als im Hinspiel. Mit einem Sieg könnten die Kocherstädter ihre Saisonbilanz auf vier Siege und drei Niederlagen ausbauen und in der Tabelle nicht nur an den Reds vorbeiziehen sondern auch wieder den zweiten Platz von den Landeshauptstädtern, bei denen mit David Preuss und Andre Sprewitz übrigens zwei Ex-Aalener mitspielen, zurückerobern. Der erste Pitch auf dem Cannstatter Baseballplatz erfolgt um 15 Uhr. (tom)