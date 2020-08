Pilger wandern von der Aalener Stadtkirche hinauf zum Aalbäumle

Es war ideales Wanderwetter, als Pfarrer Bernhard Richter am Sonntagmorgen eine neue Gottesdienstform der evangelischen Kirchengemeinde in Aalen wagte – ein Pilgerweg von der Stadtkirche auf den Aussichtssturm am Aalbäumle, mit vielen Stationen, an denen jeweils ein Lied gesungen, ein Bibeltext gelesen und ein Impuls weitergegeben wurde.

Es begann mit zehn Teilnehmern an der Stadtkirche.Immer wieder kamen bei den einzelnen Stationen Menschen dazu. Am Thermalbad waren es schon mehr als 30 und auf dem Aalbäumle rund 50 Pilgernde. Besonders berührend war, als die Station am Albstift so manchen Bewohner nach draußen lockte.

Bei der Begrüßung vor der Stadtkirche erklärte Richter den Sinn des Pilgerns: „Pilgern ist ein Wandern im Glauben, offen für Schönheiten der Natur, aber auch für die Nöte dieser Welt. Und für Gott, dem wir alles verdanken, was Leben auf dieser Welt ausmacht.“

Von der Stadtkirche ging es zunächst zur Agentur für Arbeit, zum Albstift, zum Thermalbad, zur Schranke an der Osterbucher Steige und dann aufs Aalbäumle. Mit dem Lied „Großer Gott wir loben Dich“ stieg man die Stufen hinauf auf den Aussichtsturm. Dort sprach Pfarrer Bernhard Richter den Segen. Die Malteser erfreuten die Wanderer mit Getränke und Speisen.

Der Stadtkirchenpfarrer zog am Nachmittag eine positive Bilanz. „Alle waren begeistert von der neuen Form des Gottesdienstes. Und es war eine schöne Mischung aus Wandern und Innehalten, Bewegung und Spiritualität.“ Und – so Richter – weiter: „Es ist auch mal schön, Bibeltexte in der Natur auszulegen und nicht nur auf der Kanzel der Stadtkirche.“

Das Opfer war sinnigerweise für die Arbeit des Freundeskreises für Wohnsitzlose bestimmt, denn diese Menschen sind ja auch unterwegs, ohne Obdach unter erschwerten Bedingungen.