Pia Sperber holt U 18-Titel

152 Tennisspieler kämpften in zehn Konkurrenzen um die Titel beim WGV-Tennis-Cup, den Jugendbezirksmeisterschaften im Winter. Gleich je drei Titel gingen nach Waiblingen und Urbach, zwei Titel nach Aalen, je einer nach Lauchheim und Fellbach. Insgesamt stellten sich Kinder und Jugendliche aus 26 Vereinen ihrer Konkurrenz.

Mit 26 Teilnehmern schickte der TC Waiblingen die meisten Nachwuchsspieler ins Turnier. Und so standen sich auch gleich im Finale der männlichen U 12-Jugend zwei Waiblinger gegenüber. Raffael Gasanov gab bis zum Halbfinale kein Spiel ab, sein Gegner Luca Singer bis dahin nur ein einziges. Mit 7:5 und 6:2 sicherte sich Gasanov den ersten Titel für den TC Waiblingen gegen seinen Vereinskameraden.

Auch in der U 12-Konkurrenz der Mädchen setzte sich eine Waiblingerin im Finale durch: Annalotta Howorka erspielte sich ihren Bezirksmeistertitel in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:2 gegen Khira-Sophie Bräutigam vom TC Urbach. Im Finale der U 13-Knaben waren es der Topgesetzte Patrik Knödl vom TC Aalen und Paul Abele vom TC Winnenden, an Position zwei gesetzt, die den Titel untereinander ausmachten. Knödel siegte am Ende mit 6:3 und 6:4. Die für den TC Urbach spielende Jennifer Pfäfflin ist Bezirksmeisterin der Mädchen U 13. Mit 6:2 und 6:0 schlug sie Alexa Feller (TC Gaildorf) in zwei deutlichen Sätzen.

Der Titel der U 14-Knaben ging nach Lauchheim. Tobias Krabler setzte sich in einem engen Match mit 3:6, 6:3 und 10:3 gegen Leon Nickel (TC Winnenden) durch.

Julica Grass ließ hingegen ihrer Gegnerin Isabel Truckenmüller vom TV Schwäbisch Gmünd im Finale keine Chance. Mit 6:0 und 6:0 ging ein weiterer Titel, der der U 14 weiblich, nach Urbach.

Der dritte Bezirksmeister des TC Waiblingen heißt Joshua Fritz. Er siegte bei den U 16-Junioren. Im Finale bezwang er Luis Dobelmann vom TC RW Winterbach, der an Position eins gesetzt war, mit 6:3, 6:2. Zwei weitere Waiblinger, Friedolin Goetz und Alexander Lauinger, unterlagen jeweils im Halbfinale.

Wie im Sommer so im Winter

Die württembergische Meisterin im Sommer, Marie Vogt, erspielte sich auch im Winter einen Titel – den der Juniorinnen U 16. Die Urbacherin verwies mit einem 6:0 und 6:3-Sieg Katharina Schlipf vom TC Aalen auf den zweiten Rang. Bereits in den Halbfinals standen sich jeweils Spielerinnen aus Urbach und Aalen gegenüber: Vogt bezwang Lia Basalyk, Schlipf siegte über Johanna Lutz. In zwei Dreier-Gruppen setzten sich Yannik Zeitvogel (TEC R.W. Fellbach) und Max Berner (TC Waiblingen) gegen ihre Konkurrenz durch. Ein spannendes U 18-Endspiel war es gewesen, bei dem am Ende Zeitvogel mit 3:6, 6:3 und 10:8 siegte. Pia Sperber vom TC Aalen darf sich Bezirksmeisterin der Juniorinnen U 18 nennen. Mit 6:2 und 6:2 erspielte sie sich den Titel gegen Marie Hoppe von der TSG Backnang Tennis.