Physiotherapeuten nehmen ihre Zeugnisse in Empfang

Nach dreijähriger Ausbildungszeit haben vierzehn an den Bernd-Blindow-Schulen in Aalen ausgebildete Physiotherapeuten mit dem Staatsexamen in der Tasche die Schule verlassen. Die Absolventen sind somit bestens auf ihren Beruf als selbstständiger Physiotherapeut mit eigener Praxis, in Reha- und Kurkliniken oder Einrichtungen für behinderte Menschen und Senioren vorbereitet. Im Rahmen einer Feierstunde hat die Schulleiterin Simone Böhm die Zeugnisse den frischgebackenen Physiotherapeuten überreicht. Ihren Abschluss erreicht haben: Annalena Angstenberger, Katharina Banas, Manuel Baumann, Joshua Hausy, Laura Kämmerer, Florian Kraft, Lukas Lang, Erik Mahlich, Julia Maier, Christina Mayer, Lea Marie Seefried, Steven Staudenmeyer,, Wen Qin Zhang und Jacqueline Ziegler.