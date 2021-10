Photovoltaik-Leistung wurde verdoppelt

Bei der Generalversammlung der Genossenschaft Ostalb Bürger Energie (OBE) ist der Aalener Oberbürgermeister Frederick Brütting in den Aufsichtsrat berufen und anschließend von diesem zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt worden. Im Audimax der Hochschule Aalen sagte Vorstandsmitglied Hans-Peter Weber bei der Versammlung, dass ab 2022 auch wieder Neumitglieder aufgenommen würden.

Weber blickte auf den Bereich Unternehmensführung und Jahresabschluss, während Vorstandsmitglied Norbert Saup über realisierte und anstehende Projekte berichtete. Insgesamt hat die OBE inzwischen Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von 720 Kilowatt peak (kwp) installiert. Dies entspricht einer Verdoppelung der PV-Leistung in den Jahren 2020 und 2021. Die Ausbeute der PV-Anlagen sei erneut sehr zufriedenstellend gewesen. So habe sich die Zahl der Sonnenstunden im Ostalbkreis im Jahr 2020 mit 1106 Stunden leicht erhöht. Auch die Stromproduktion der Windkraftanlagen in Donstorf, südlich von Bremen, an denen die OBE beteiligt ist, lag im Rahmen der Planungen. Allerdings war dies nur aufgrund einer sehr intensiven Windausbeute im ersten Quartal 2020 möglich. Im laufenden Jahr, so Weber, liege die Stromausbeute um etwa zwölf Prozent unter dem Plan.

Wegen des bestehenden Aufnahmestopps für Neumitglieder blieb die Zahl der Mitglieder unverändert bei 337 mit einem Geschäftsguthaben von 1,766 Millionen Euro. Das gesamte Eigenkapital der Genossenschaft beträgt 2,2 Millionen Euro. Damit ist die Genossenschaft ausschließlich durch Eigenkapital finanziert. Das interne Eigenkapital beträgt mit 430 000 Euro 20 Prozent der Bilanzsumme. Aufgrund der vollständigen Selbstfinanzierung der Genossenschaft hat der Vorstand in der Vergangenheit keine weiteren Neumitglieder aufgenommen. Ab 1. Januar 2022 werden wieder Neumitglieder mit bis zu zehn Anteilen (1000 Euro Geschäftsguthaben) aufgenommen.

Umsatzeinnahmen und Kostenstruktur blieben gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Der Jahresüberschuss wird mit 90 785 Euro ausgewiesen. Weber schlug vor, daraus eine Dividende von zwei Prozent auszuschütten, was einem Betrag von 35 330 Euro entspricht. Der verbleibende Teil des Jahresüberschusses mit 55 000 Euro soll den Rücklagen zugeführt werden.

Vorstandsmitglied Norbert Saup berichtet von drei größeren PV-Projekten, die nunmehr realisiert wurden. Die Gesamtleistung dieser Anlagen beläuft sich auf rund 300 kwp. Die Projekte wurden auf dem Spiesel-Freibad in Wasseralfingen, dem Schulzentrum Galgenberg in Aalen und dem neuen Carport der Stadtwerke erstellt. Eine in Hammersbach („Hinterer Kessler“) geplante PV-Freiflächenanlage wurde wegen Bedenken seitens des Regionalverbands aufgegeben.

Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Arno Brucker erstattete den Bericht des Aufsichtsrats, der im Berichtsjahr drei Sitzungen abgehalten hat. Der Prüfungsbericht des baden-württembergischen Genossenschaftsverbands wurde von Hans-Peter Weber vorgetragen. Jahresüberschuss und Gewinnverwendung wurden von der Versammlung einstimmig genehmigt.

Wegen seines Ausscheidens aus dem Amt des Aalener OB hat der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Thilo Rentschler mit Ablauf der Versammlung sein Amt als Aufsichtsrat und damit auch das des Aufsichtsratsvorsitzenden zur Verfügung gestellt. Die Versammlung hat auf Vorschlag des Aufsichtsrats den neuen Oberbürgermeister Frederick Brütting einstimmig in den Aufsichtsrat berufen. In seiner konstituierenden Sitzung im Anschluss an die Generalversammlung haben die Aufsichtsratsmitglieder Brütting zum Vorsitzenden gewählt.