Pharmazeutisch-technische Assistentinnen sind bereit

Zwölf pharmazeutisch-technische Assistentinnen haben den Abschluss ihrer zweiährigen schulischen Ausbildung gefeiert. Rückblickend auf die vergangenen Monate stellte Schulleiterin Rebecca Trach-List im Namen des PTA-Teams gemeisterte Herausforderungen und unvergessliche Momente heraus. Gerade in schwierigen Coronazeiten bewies die Klasse viel Durchhaltevermögen und erzielte bewundernswerte Leistungen. Die Dozentinnen und Dozenten der Bernd-Blindow-Schule (BBS) Aalen wünschen den Absolventinnen für das sechsmonatige Praktikum in der Apotheke alles Gute und freuen sich auf den Tag der offenen Tür am 16. Oktober an der Bernd Blindow Schule in Aalen. Foto: BBS Aalen