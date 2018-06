Ab September 2016 gibt es am pädagogischen Fachseminar zwei neue Ausbildungsgänge. Eine Infoveranstaltung über den Ausbildungsgang Fachlehrkräfte für allgemeinbildende Schulen findet am 2. Oktober von 15 bis circa 16.30 Uhr im Hörsaal 1 des Hörsaalgebäudes der pädagogischen Hochschule, Oberbettringer Straße 200, statt. Eine Anmeldung dazu ist nicht erforderlich. Eine Informationsveranstaltung für den Ausbildungsgang Sonderpädagogik folgt im November.

In der Ausbildung für allgemeinbildende Schulen werden Fachlehrer in den Fächern Alltagskultur und Gesundheit, Bildende Kunst, Sport und Technik für den späteren Einsatz an Grund-, Haupt-, Real- und Gemeinschaftsschulen ausgebildet. An der Abteilung Sonderpädagogik am pädagogischen Fachseminar werden erstmalig ab September 2016 Fachlehrkräfte und Technische Lehrkräfte an sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (Sonderschulen) mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sowie körperlich-motorische Entwicklung ausgebildet. Beide Ausbildungsgänge dauern jeweils drei Jahre und erfolgen im Vorbereitungsdienst mit Ausbildungsgehalt.

Weitere Informationen sind unter www.fachlehrer.net oder 07171/983 355 zu erhalten.