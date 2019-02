PG-Volleyballer unter den besten Vier

Beim Schulwettkampf „Jugend trainiert für Olympia“ haben die Volleyballer des Peutinger-Gymnasiums aus Ellwangen am vergangenen Montag das Finale des Regierungspräsidiums für sich entscheiden können. Mit diesem Turniersieg qualifizieren sich die Ellwanger für das Landesfinale.

Vor zwei Wochen wurde bereits das RP-Finale in den Altersklassen WK III und WK II ausgetragen. Hier konnte das PG den vierten Platz, beziehungsweise den zweiten Platz erspielen. Nun galt es am vergangenen Montag für die ältesten Spieler der Altersklasse WK I das Peutinger-Gymnasium in Eppingen zu vertreten.

Drei klare Siege

Bei den Jungen hatten sich für dieses Finale neben dem Peutinger-Gymnasium noch das IKG Leinfelden, das Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium Echterdingen und das Schlossgymnasium Künzelsau qualifiziert. Das erste Spiel mussten die Ellwanger gegen die Mannschaft aus Künzelsau bestreiten und konnten dieses Spiel, trotz leichter Konzentrationsprobleme, im zweiten Satz klar mit 2:0 für sich entscheiden. Auch die beiden Mannschaften von den Fildern stellten für die Spieler aus Ellwangen kein großes Problem dar. Somit stand mit das Peutinger-Gymnasium nach drei klaren 2:0-Siegen verdient als Sieger des RP-Finales fest. Parallel zu den Jungen konnten bei den Mädchen die Gastgeber des Hartmanni-Gymnasiums Eppingen das Turnier gewinnen. Das Peutinger-Gymnasium steht im Landesfinale und zählt damit bereits jetzt zu den vier besten Schulmannschaften in Baden-Württemberg. Das Landesfinale findet voraussichtlich am 27. März 2019 in Konstanz statt.