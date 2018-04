Pflieger setzt dem Spektakel die Krone auf

Was ist das für ein Spieltag am Ostersamstag in der Fußball-Bezirksliga gewesen. Während Ellwangen verliert, holt sich Lauchheim im Spitzenspiel gegen Waldhausen den nächsten Dreier. Ebnat kassiert in Gerstetten dagegen eine 1:5-Klatsche. Neresheim schlägt Lorch. Neuler dagegen muss drei Gegentore verdauen und gewinnt sein Spiel gegen Sontheim/Brenz dennoch mit 4:3. Dank eines Elfmetertores in der fünften Minute der Nachspielzeit.

FC Ellwangen - SGM Kirchheim/Trochtelfingen 1:3 (0:3). Tore: 0:1 Christoph Schindele (27., Strafstoß), 0:2, 0:3 Martin Bosch (34., 35.), 1:3 Roman Pöschel (75.).

„Es war eine gebrauchter Tag“, befand Ekkehard Böhm, Betreuer der Ellwanger. „Wir hatten in beiden Halbzeiten mehr vom Spiel“, so Böhm. Latte, Pfosten (zweimal) und weiteres Abschlusspech standen im Weg. Zudem leistete sich der FCE in Durchgang eins binnen einer Minute zwei Patzer, die Kirchheim/Trochtelfingen dazu nutzte, das 3:0 zu markieren. Es gelang noch der Anschluss, doch am Ende stand: Ellwangen ist „enttäuscht“.

TSG Nattheim - FV Unterkochen 4:1 (1:1). Tore: 1:0 (13., ET), 1:1 Lukas Funk (18.), 2:1 Frank (65.), 3:1 Neubrandt (67.), 4:1 Brümmer (90.). Die erste Viertelstunde hatten die Unterkochener verschlafen, doch mit dem Ausgleich durch einen Kopfball von Lukas Funk fanden die Gäste besser ins Spiel. Ein Freistoß knallte noch gegen die Latte - und die Führung blieb dem Gastgeber vorenthalten.

Der nutzte später schwache fünf Minuten des FV aus und stellte mit einem Doppelschlag auf 3:1. „Wir haben uns nicht clever angestellt“, konstatierte FV-Abteilungsleiter Stefan Kurz. Nach einem Konter in die Schlussminute erhöhte Nattheim noch auf 4:1.

TV Neuler - FV Sontheim/Brenz 4:3 (1:1). Tore: 1:0 Pflieger (21., FE), 1:1 Mattick (37.), 2:1 Fuchs (73.), 2:2 Mack (79.), 3:2 Egetenmeyr (81.), 3:3 Mack (89.), 4:3 Pflieger (90.+5 FE). Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot Schüll (TV Neuler), Gelb-Rot Gentner (FV Sontheim).

Bis zum Ende der ersten Halbzeit war es eine ausgeglichene Partie die der TVN durch einen verwandelten Strafstoß und der FV Sontheim durch eine starke Konterleistung jeweils mit einem Tor belohnte. Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie deutlich sehenswerter. Beide Mannschaften mussten im Laufe der zweiten Hälfte einen Platzverweis hinnehmen. Auch die Tore waren keine Mangelware. Mehrmals gingen die Turner in Führung, jedoch gaben die Gäste nicht auf und glichen immer wieder aus. Die spannende Schlussphase wurde durch einen einen getroffenen Elfmeter der Neulermer beendet.

SV Lauchheim - SV Waldhausen 2:1(0:1). Tore: 0:1 Weber (17.), 1:1 Lutz F. (51.), 2:1 Lutz A. (53.).

Zu Beginn gab es Chancen auf beiden Seiten. Es war dann Waldhausen wo die Kugel zum ersten Mal über die Torlinie bugsierte. Lauchheim gab nicht auf und drehte das Spiel in Halbzeit zwei. Aufgrund der höheren Spielanteile und Torchancen in Durchgang zwei verdiente drei Punkte gegen den Primus aus Waldhausen.

Gerstetten - Ebnat 5:1 (1:1). Tore: 1:0 André Färber, 1:1 Simon Fischer (31.), 2:1 Oguzhan Cay (52.), 3:1 Kässmeyer (76.), 4:1 Evrensel (81.), 5:1 Eckart (83.).

In der ersten Halbzeit war Ebnat die bessere Mannschaft, geriet zwar in Rückstand, konnte aber ausgleichen und ließ klare Chancen wieder liegen. In Hälfte zwei gerieten die Schwarzgelben erneute kurz nach der Pause in Rückstand und versuchten alles auf dem schwer bespielbaren Platz, doch die Gastgeber machten kurz vor dem Ende mit einem Doppelpack den Sack zu.

SSV Aalen - TSV Heubach 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Berisha (43.), 2:0 Goth (53.), 2:1 Sonnleitner (54.), 2:2 Grau (70.).

Es war Abstiegskampf pur, in dem Heubach spielerisch leicht überlegen war. Der SSV machte dies aber durch Kampf und Einsatz wieder wett. Nach einer 2:0-Führung wog das Spiel hin und her. Heubach erzielte in dieser Phase den Ausgleich, der aber durch drei weitere hochkarätige Chancen des SSV hätte wieder egalisiert werden können. Allein das Glück ist dem SSV derzeit nicht hold. Im Endeffekt ein gerechtes Unentschieden in einem Spiel, das der SSV mit etwas mehr Glück auch hätte gewinnen können.

Lorch - Neresheim 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Werner (39.), 1:1 Colleti (80.), 1:2 Schaber (83.).

Gegen einen gut aufgelegten SV Neresheim boten die Sportfreunde Lorch eine blutleere Vorstellung. Man merkte deutlich, dass sich die Gäste im Abstiegskampf befinden und entsprechend mehr investierten.

In der 39. Minute sorgte Denis Werner für das 1:0, mit dem es dann wenig später auch in die Pause ging. Nach dem Seitenwechsel kamen die Lorcher etwas besser in die Partie. So kamen die Sportfreunde tatsächlich noch einmal zurück, Spielertrainer Colletti traf in der 80. Minute zum 1:1. Allerdings folgte postwendend die Antwort des SVN, der durch Schaber das 2:1 erzielte, was gleichzeitig das Endergebnis darstellte.