Pflichtzeiten, Medaillen und neue Bestleistungen

26 Grad Wassertemperatur, 50-Meter-Becken und die letzte große Chance auf die Württembergischen Meisterschaften eine Woche später. Das 14. Internationale Schwimmfest des MTV Aalen bietet an diesem Samstag und Sonntag vieles, was für große Spannung sprechen kann.

Die weiteste Anreise wird ein Verein aus der Schweiz hinter sich bringen um am 14. Schwimmfest des MTV Aalen teilzunehmen. Der Schwimmclub Meilen schickt 16 Teilnehmer ins Rennen um die Medaillen.

Mit dabei sind natürlich auch die umliegenden Vereine von der TSG aus Abtsgmünd (12 Schwimmer), SV Schwäbisch Gmünd (25), Heidenheim 04 (22), SC Delphin Aalen (19) und der Ausrichter vom MTV aus Aalen (43). Sicher nicht alle, aber viele der Schwimmer aus den unterschiedlichen Vereine wollen neben den Medaille und den Bestzeiten auch ihre Pflichtzeit in den unterschiedlichen Lagen abliefern um nur ein Woche nach dem Event im Aalener Hirschbach-Freibad an den Württembergischen Meisterschaften teilnehmen zu können.

Rund 50 Schwimmer weniger

In diesem Jahr haben sich nicht ganz so viele Schwimmer wie noch im Jahr zuvor angemeldet. „Grund hierfür ist ein weiterer Wettkampf in Obertürkheim“, sagt Josef Strobel vom MTV, der trotz allem sehr zufrieden mit den Meldezahlen ist. Wettertechnisch müssen die Schwimmer an diesem Wochenende keine Hitzeschlacht befürchten. Die Temperaturen sind eher im Sinkflug.