Pflichtsieg für die SG MADS Ostalb

Ohne ihren erkrankten Kapitän Jürgen Anciferov und den Langzeitverletzten Johannes Kamper mussten die OstalbVolleyballer beim Tabellenletzten SV Fellbach II antreten.

Nach ausgeglichenem Satzauftakt führten druckvolle Aufschläge von Niklas Bareiß, spektakuläre Blocks von Jonas Brenner und schöne Abwehrreaktionen von Christoph Klein zu einem beruhigenden 11:6-Vorsprung der Gäste, den sie nach nahezu fehlerlosem Spiel auf 25:12 ausbauen konnten. Starke Blocks von Lukas Schmid und Christoph Klein brachten den MADS-Spielern einen 4:1-Vorsprung im zweiten Satz ein. Die Annahme durch Lukas Schmid und Max Kelsch blieb weiterhin stabil, sodass Zuspieler Dominik Kelsch seine gesamten Angreifer präzise Bälle servieren konnte, die vor allem Niklas Bareiß und Christoph Klein zum unmittelbaren Punktgewinn nutzen konnten.

Über die Zwischenstände von 13:5 und 18:10 sicherten sich die Ostälbler mit 25:15 souverän auch den zweiten Abschnitt. Zu Beginn des dritten Satzes ließen ganz wenige Angriffsfehler die Fellbacher wieder hoffen, aber schnell zogen die Gäste mit perfektem Spielaufbau und krachenden Schnellangriffen von Jonas Brenner auf 16:10 davon.

Fabian Dietz mit knallharten Sprungaufschlägen sorgte für gehörige Verwirrung im Fellbacher Feld, schnell zogen die Gäste auf 21:13 davon.

Alexander Bacher war es vorbehalten, mit einem perfekten Longline-Angriff am Fellbacher Block vorbei den 3:0-Erfolg mit 25:18 in Satz drei zu besiegeln. Nach diesem Pflichtsieg halten die MADS-Volleyballer Tuchfühlung zur Tabellenspitze der Oberliga und belegen derzeit nach dem ersten Sieg in der Rückrunde mit sieben Siegen und zwei Niederlagen den dritten Tabellenplatz.