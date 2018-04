Pflicht erfüllt

4:0 haben die Landesliga-Fußballer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach gegen das Schlusslicht aus Nürtingen gewonnen. Damit festigte die TSG den vierten Platz. Timo Frank (2), Johannes Rief und Oliver Rieger erzielten die Treffer für das Team aus der Aalener Weststadt.

Vor der Partie gegen das Schlusslicht aus Nürtingen warnte das Trainer-Duo Benjamin Bilger und Mischa Welm seine Jungs. Der FV steht momentan schlechter da, als erwartet. Dementsprechend schwer tat sich die TSG in den ersten Minuten. Es dauerte 25 Minuten bis Timo Frank das Team vom Sauerbach mit 1:0 in Führung brachte. Dieser Treffer war aber der Schlüssel zum Erfolg. Nürtingen musste den Defensivverbund lockern. Dadurch entstanden Chancen für die TSG. Ein Treffer vor der Halbzeit sollte aber nicht gelingen.

Bilger muss in der Kabine die richtigen Worte gefunden haben, denn was die TSG im zweiten Durchgang zeigte spiegelte die Tabellenkonstellation wieder. Johannes Rief erhöhte in der 60. Minute auf 2:0. Dies war die Entscheidung. Anschließend verlief die Partie nach Plan. Nürtingen hatten nichts mehr entgegenzusetzen. Die TSG hatte deutlich mehr Ballbesitz. Der Ball lief sehr gut in die eigenen Reihen. Oliver Rieger erzielte mit einem sehenswerten Schuss auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte der starke Timo Frank mit seinem zweiten Treffer. Nach dem Spiel war die Erleichterung in den Augen von Bilger zu sehen.

In der Vergangenheit tat sich die TSG immer sehr schwer gegen Mannschaften aus dem hinteren Drittel. Diese Aufgabe meisterten die Weilermer mit Bravour und festigten damit den vierten Tabellenplatz in der Fußball-Landesliga.