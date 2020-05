Pfleiderer wechselt nach Hofherrnweiler

In der Verbandsliga gibt es einige bevorstehende Veränderungen. So wechselt Torwart Jakob Pfleiderer zur neuen Saison vom TSV Essingen zur TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. „Wir bedauern das sehr. Jakob kommt aus unserer Jugend raus, hat so lange für uns gespielt. Aber natürlich haben wir Verständnis dafür, dass er diesen neuen Schritt gehen will“, sagt Patrick Schiehlen vom Sportvorstand des TSV Essingen. „Er ist ein super Junge. Wir wünschen ihm viel Erfolg, aber die Türen beim TSV stehen ihm immer offen“, so Schiehlen über den 23-Jährigen. Der zweite Abgang für Essingen ist, wie gestern bereits berichtet, der 23-jährige Tamás Herbály, der nach Pforzheim in die Oberliga wechselt.

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach indes freut sich über den neuen Torwart Jakob Pfleiderer. „Wir kennen Jakob und freuen uns, einen Spieler mit so viel Erfahrung in der Verbandsliga dazu zu bekommen“, sagt Trainer Benjamin Bilger. Der Vertrag des bisherigen Torwarts Oliver Vaas sei aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr verlängert worden. Trotzdem müsse sich Pfleiderer erst noch gegen den zweiten Torwart, Philipp Röhrle, beweisen. „Philipp hat sich letzte Saison auch super gemacht, hat Talent. Ich bin gespannt, wer sich hervortut“, so Bilger. Grundsätzlich erwarte er von seinen Spielern, – egal, ob im Tor oder auf dem Feld – dass sie Leistung zeigen und wer besser spiele, komme zum Zug.

Bilgers Mannschaft wird ab Juli dann auch Stürmer Veljko Milojkovic vom SV Fellbach verstärken. Der 22-jährige Stürmer, der bereits für den 1. FC Normannia Gmünd und die Sportfreunde Dorfmerkingen auf dem Platz stand, passe perfekt ins Profil. „Ich erwarte mir einen höheren Konkurrenzkampf. Mit ihm sind wir variabler und der Kader im Gesamten ist viel stärker“, erklärt Bilger.

Außerdem kommen Maximilian Blum und Samuel Schwarzer von der zweiten in die erste Mannschaft, während es Pascal Weidl umgekehrt macht. Robin Zolnai hingegen verlässt die TSG auf eigenen Wunsch. Bilger: „Dann sind noch ein bis zwei Personalien offen, von denen wir auch hoffen, dass das klappt.“