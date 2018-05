Pfingst-Feriencamp bei der Kindersportschule

In den Pfingstferien von Dienstag, 22., bis Freitag, 25. Mai, und von Montag, 28. Mai, bis Freitag, 1. Juni (ohne Feiertag am 31. Mai), bietet die Kindersportschule Kiss des MTV Aalen für Kinder im Alter von vier bis 13Jahren eine abwechslungsreiche Woche zur Ferienbetreuung mit Spiel und Spaß an. Wie die Kiss mitteilt, sind noch Plätze frei. Die Kinder werden tagsüber von 8 bis 17 Uhr im Feriencamp betreut. Die Verpflegung mit Frühstück und Mittagessen findet in der MTV-Gaststätte statt.

Weitere Infos und Anmeldung sind per Mail bei susanne.gentner@mtv-aalen.de oder telefonisch von 17 bis 19 Uhr unter 0176 / 42503581 möglich.